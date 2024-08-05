Что Финляндия получила от вступления в НАТО и разрыва отношений с Россией? Исторически отношения между Финляндией и Россией всегда были сложными.
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Что Финляндия получила от вступления в НАТО и разрыва отношений с Россией? Исторически отношения между Финляндией и Россией всегда были сложными.
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