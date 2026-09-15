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Тульские новости

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ДТП с пострадавшими на трассе М-2 в Тульской области

ДТП с пострадавшими на трассе М-2 в Тульской области

Авария произошла на трассе М-2 в районе поселка Вниикоп, на место выехали сотрудники реанимационной бригады и ГАИ.

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