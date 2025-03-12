В США пригрозили России санкциями в случае отказа от перемирия на Украине

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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федор
Пиндос ты пугай своими санкциями своего Бобика а не нас.
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