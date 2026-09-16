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Газета.ру

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На Алтае водитель Жигулей уехал от ДПС через узкий тоннель и попал на видео

На Алтае водитель Жигулей уехал от ДПС через узкий тоннель и попал на видео

В Алтайском крае водитель «Жигулей» смог скрыться от экипажа ДПС, проехав через тоннель под дорогой. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22» и публикует видеозапись инцидента.

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