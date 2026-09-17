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УтроNews

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Лавров: размещение западных военных на Украине Москва будет считать объявлением войны

Лавров: размещение западных военных на Украине Москва будет считать объявлением войны

По его словам, Россия не планирует нападать на западные страны, однако в случае нападения со стороны Европы «это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая».

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