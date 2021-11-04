Запад неожиданно поменял отношение к «Северному потоку — 2»

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЗапад неожиданно поменял отношение к «Северному потоку — 2» Западное сообщество довольно неожиданно меняет свое мнение о российском газопроводе «Северный поток — 2» («СП-2»).Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ТанСтрекоза так же осознала, что нет смысла далее... веселиться и танцевать, и "к муравью идёт она"... трудно сказать,.... мудрое ли это решение.кормчийМлядь, как только жо...пу приморозило ,то сразу переобулись гейропейцы !Томара ТычковаХолод, как и голод не тетки, приходится кланяться России. Но по доброму эти европейцы все равно не могут, в отместку Дания задержала наше научное судно. Они не могут, чтобы не гадить нам.Любовь ДикановаНе нужен наш газ, нам больше достанется, нашим детям.Комментировать
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