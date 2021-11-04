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Запад неожиданно поменял отношение к «Северному потоку — 2»

Запад неожиданно поменял отношение к «Северному потоку — 2»

Западное сообщество довольно неожиданно меняет свое мнение о российском газопроводе «Северный поток — 2» («СП-2»).

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Алексей Тан
Стрекоза так же осознала, что нет смысла далее... веселиться и танцевать, и "к муравью идёт она"... трудно сказать,.... мудрое ли это решение.
кормчий
Млядь, как только жо...пу приморозило ,то сразу переобулись гейропейцы !
Томара Тычкова
Холод, как и голод не тетки, приходится кланяться России. Но по доброму эти европейцы все равно не могут, в отместку Дания задержала наше научное судно. Они не могут, чтобы не гадить нам.
Любовь Диканова
Не нужен наш газ, нам больше достанется, нашим детям.

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