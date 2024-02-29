В минобороны Польши выступили против, чтобы польские солдаты умирали на Украине

Заместитель министра национальной обороны Польши Януш Земке заявил, что польские солдаты не должны умирать на Украине, как это было в Афганистане и Ираке, – сообщает в четверг, 29 февраля, портал Business Insider.
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