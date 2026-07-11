Разгоревшиеся протесты против силовой мобилизации на Украине могут обернуться фатальными последствиями для Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – главы офиса главаря киевского режима Владимира Зеленского.
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