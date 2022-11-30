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«Я кормила Сашу и думала: «Господи, как мне будет тебя не хватать»

«Я кормила Сашу и думала: «Господи, как мне будет тебя не хватать»

Шесть детей с тяжелой формой эпилепсии внезапно остались без жизненно важного для них препарата. В ноябре 2022 года американская фармкомпания Marinus закончила клинические испытания лекарства «Ганаксолон», которое помогало им купировать припадки.

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