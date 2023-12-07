Израиль вздрогнул, Пентагон напрягся: Су-35 полетят в Иран

Москва начинает вооружать Тегеран. Чем ответит Тель-Авив — и нам, и персам? Дмитрий Родионов На фото: истребитель Су-35 (Фото: Марина Лысцева/ТАСС) Материал комментируют: Михаил Нейжмаков Павел Фельдман Иран в ближайшее время получит российские истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28НЭ и учебно-боевые самолеты Як-130, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление замминистра обороны Ирана Сейеда Мехди Фархи.