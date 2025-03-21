С 1 июля тарифы ЖКХ в России вырастут на 11,9%: что это значит для вас?

С 1 июля в России произойдет индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9%. По словам зампреда комитета Госдумы Владимира Кошелева, изменения затронут оплату газа, электричества, воды и отопления, а окончательные цифры будут варьироваться по регионам.