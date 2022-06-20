Картина дня. Финансы

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Главный урок XX съезда КПСС

Главный урок XX съезда КПСС

На фоне обострения украинского кризиса и начала военной операции в конце февраля этого года почти незамеченной прошла знаковая дата – 66-летие ХХ съезда КПСС.

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