Путин поблагодарил прокуроров за надзор за ситуацией в ОПК

Большую работу провели за последнее время российские прокуроры для усиления надзора за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), в том числе за плановыми поставками в российскую армию вооружения и техники, заявил президент России Владимир Путин 11 января в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником, опубликованном на официальном сайте Кремля.