Названа причина гибели шести лыжников в швейцарских Альпах

Участники поисково-спасательной операции в Швейцарии обнаружили тела пяти пропавших лыжников. Шестой член туристической группы по пересеченной местности все еще числится пропавшим без вести, сообщают власти Церматта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии