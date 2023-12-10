Россия применила новую технику в зоне СВО

В зоне специальной военной операции на Украине российские войска начали использовать новую технику. Как сообщило Минобороны России, впервые начали применяться модернизированные вертолеты «Ка-52М», сообщает «РИА Новости».
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