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Россия применила новую технику в зоне СВО

Россия применила новую технику в зоне СВО

В зоне специальной военной операции на Украине российские войска начали использовать новую технику. Как сообщило Минобороны России, впервые начали применяться модернизированные вертолеты «Ка-52М», сообщает «РИА Новости».

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