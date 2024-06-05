Газзаев заявил, что новым главным тренером ЦСКА должен был стать Игнашевич

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского "Динамо" Валерий Газзаев в интервью Metaratings заявил, что не приветствует выбор руководством армейского клуба Марко Николича в качестве нового наставника.
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