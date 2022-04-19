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Провал «Барселоны», «Реалу» нужно 7 очков для титула, ЦСКА повел в серии с «Металлургом», Роналду и Джорджина потеряли новорожденного сына, скандал с Пике и другие новости

Провал «Барселоны», «Реалу» нужно 7 очков для титула, ЦСКА повел в серии с «Металлургом», Роналду и Джорджина потеряли новорожденного сына, скандал с Пике и другие новости

1. «Барселона» провалилась на «Камп Ноу», уступив «Кадису» в чемпионате Испании. Это поражение стало для каталонцев первым в Ла Лиге с декабря, а «Кадис» становится для «Барсы» настоящим проклятьем.

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