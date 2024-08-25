Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Три года свободы Афганистана: успехи в уничтожении феминизма, терроризма и наркопроизводства

Три года свободы Афганистана: успехи в уничтожении феминизма, терроризма и наркопроизводства

Владимир Маслов В следующую субботу, 31 августа, афганцы будут праздновать третью годовщину победы над американскими и натовскими дикарями, головорезами и оккупантами, которые терзали и насиловали их Родину 20 лет.

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