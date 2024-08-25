Владимир Маслов В следующую субботу, 31 августа, афганцы будут праздновать третью годовщину победы над американскими и натовскими дикарями, головорезами и оккупантами, которые терзали и насиловали их Родину 20 лет.
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