Троллейбус №25 снова меняет маршрут

Троллейбус №25 в Челябинске временно изменит трассу движения. Как сообщает РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 17 марта по 10 апреля подрядчики ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» начинают модернизацию контактной сети на двух новых участках.