Пресс-служба Нефтеюганска сообщила о критическом обмелении Оби

Протока Юганская Обь в районе Нефтеюганска обмелела ниже 250 см, затрудняя судоходство. Низкий уровень воды сохраняется 10 дней, угрожая речному транспорту.
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