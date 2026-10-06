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Царьград

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Пресс-служба Нефтеюганска сообщила о критическом обмелении Оби

Пресс-служба Нефтеюганска сообщила о критическом обмелении Оби

Протока Юганская Обь в районе Нефтеюганска обмелела ниже 250 см, затрудняя судоходство. Низкий уровень воды сохраняется 10 дней, угрожая речному транспорту.

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