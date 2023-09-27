Появились первые изображения обновленной BMW 2 Series Gran Coupe без камуфляжной пленки

Поклонники BMW с нетерпением ждут презентации обновленного BMW 2 Series Gran Coupe 2024. Недавние шпионские фотографии, появившиеся в Интернете, вызвали любопытство по поводу того, что принесет с собой этот рестайлинг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии