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Появились первые изображения обновленной BMW 2 Series Gran Coupe без камуфляжной пленки

Появились первые изображения обновленной BMW 2 Series Gran Coupe без камуфляжной пленки

Поклонники BMW с нетерпением ждут презентации обновленного BMW 2 Series Gran Coupe 2024. Недавние шпионские фотографии, появившиеся в Интернете, вызвали любопытство по поводу того, что принесет с собой этот рестайлинг.

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