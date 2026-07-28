Жена Евгения Петросяна рассказала, что их дети несколько недель живут отдельно

Татьяна Брухунова рассказала, что её дети от Евгения Петросяна проводят лето отдельно от родителей. По словам супруги юмориста, Ваган и Матильда уже несколько недель находятся в Сочи, пока она и артист работают в Москве.
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