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Рамблер

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Жена Евгения Петросяна рассказала, что их дети несколько недель живут отдельно

Жена Евгения Петросяна рассказала, что их дети несколько недель живут отдельно

Татьяна Брухунова рассказала, что её дети от Евгения Петросяна проводят лето отдельно от родителей. По словам супруги юмориста, Ваган и Матильда уже несколько недель находятся в Сочи, пока она и артист работают в Москве.

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