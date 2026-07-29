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Калуга-поиск

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В Калужской области водитель автомобиля "Лада Приора" пострадал в ДТП

В Калужской области водитель автомобиля "Лада Приора" пострадал в ДТП

По данным УМВД России по Калужской области, 28 июля в 21:30 на 104-м километре автодороги "Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь" в Жуковском муниципальном округе произошло ДТП.

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