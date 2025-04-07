Пенсионерка из села Мартыновка, расположенного в Курской области, в беседе с РИА Новости заявила, что во время оккупации населенного пункта вооруженными силами Украины они пила дождевую воду, чтобы выжить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии