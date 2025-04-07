Политика как он...
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Политика как она есть

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Пенсионерка из курского села во время оккупации ВСУ пила дождевую воду

Пенсионерка из курского села во время оккупации ВСУ пила дождевую воду

Пенсионерка из села Мартыновка, расположенного в Курской области, в беседе с РИА Новости заявила, что во время оккупации населенного пункта вооруженными силами Украины они пила дождевую воду, чтобы выжить.

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