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В Китае сносят заброшенный город: за секунды район из высоток сложился как домино

В Китае сносят заброшенный город: за секунды район из высоток сложился как домино

В китайском городе Куньмин, словно по команде, один за другим рухнули десятки небоскребов. Высота некоторых достигала 15-20 этажей, поразительные кадры моментально разлетелись по социальным сетям — на видео здания словно погружаются в землю.

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Комментарии
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Сергей Мышак
Полтора миллиарда населения,из-за чего в Китае проблемы... и пустые города!!! Как то не&quot;вяжется&quot;... кто &quot;гонит&quot;???
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6 час.

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