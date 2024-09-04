В Китае сносят заброшенный город: за секунды район из высоток сложился как домино

В китайском городе Куньмин, словно по команде, один за другим рухнули десятки небоскребов. Высота некоторых достигала 15-20 этажей, поразительные кадры моментально разлетелись по социальным сетям — на видео здания словно погружаются в землю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии