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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» подписал хавбека «Страсбура» и Аргентины Барко. Контракт – до 2033-го

«Челси» объявил о трансфере хавбека «Страсбура» и сборной Аргентина Валентина Барко.  Сумма сделки не называется.

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