Кеннеди-младший: США должны сейчас начать мирные переговоры с Россией по Украине

Соединённые Штаты должны немедленно начать настоящие мирные переговоры с Россией, за столом переговоров должны сидеть американские, российские и украинские представители, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.
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