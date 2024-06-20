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Кеннеди-младший: США должны сейчас начать мирные переговоры с Россией по Украине

Кеннеди-младший: США должны сейчас начать мирные переговоры с Россией по Украине

Соединённые Штаты должны немедленно начать настоящие мирные переговоры с Россией, за столом переговоров должны сидеть американские, российские и украинские представители, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

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