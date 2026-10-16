Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев с женой раскрыли пол будущего ребенка. Актеры устроили небольшую гендерную вечеринку, где попросили своего друга вытащить пассатижи, если у них мальчик, или цветок — если девочка.