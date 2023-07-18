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"Всех, кто ни бе, ни ме по-русски — за решётку": Губернатор Калуги совершил невозможное и заставил всех мигрантов бежать из города

"Всех, кто ни бе, ни ме по-русски — за решётку": Губернатор Калуги совершил невозможное и заставил всех мигрантов бежать из города

Засилье мигрантов является не проблемой, а задачей, которую можно и нужно решить. Все или почти все тут зависит от властей, причем не федеральных, а региональных.

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Комментарии
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Борис Пронин
Необходимо срочно перенять бесценный опыт Калуги и  распространить его на все остальные регионы нашей необъятной Родины!
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18 час.
СП
Сергей Потемкин
Вот логика, а... Напасть должны. В родном городе. А пока башку не проломят, значит всё в порядке. Когда нападут ты побежишь, не они. Не помещается такое в тупой башке ? Ну можешь на побегушках у них быть, тоже выход. Тогда учи их язык, чтоб не пинком объясняли...
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18 час.
A
Antanas
Все к добру.👍👍👍👍👍.
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14 час.

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