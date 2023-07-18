"Всех, кто ни бе, ни ме по-русски — за решётку": Губернатор Калуги совершил невозможное и заставил всех мигрантов бежать из города

СП

Сергей Потемкин

Вот логика, а... Напасть должны. В родном городе. А пока башку не проломят, значит всё в порядке. Когда нападут ты побежишь, не они. Не помещается такое в тупой башке ? Ну можешь на побегушках у них быть, тоже выход. Тогда учи их язык, чтоб не пинком объясняли...