"Всех, кто ни бе, ни ме по-русски — за решётку": Губернатор Калуги совершил невозможное и заставил всех мигрантов бежать из города
Засилье мигрантов является не проблемой, а задачей, которую можно и нужно решить. Все или почти все тут зависит от властей, причем не федеральных, а региональных.
Комментарии
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Необходимо срочно перенять бесценный опыт Калуги и распространить его на все остальные регионы нашей необъятной Родины!
Вот логика, а... Напасть должны. В родном городе. А пока башку не проломят, значит всё в порядке. Когда нападут ты побежишь, не они. Не помещается такое в тупой башке ? Ну можешь на побегушках у них быть, тоже выход. Тогда учи их язык, чтоб не пинком объясняли...
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