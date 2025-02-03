Слушали — остолбенели

12,8 тыс прочтений 3 дня назад Самые противоречивые назначенцы Трампа предстали перед Сенатом В Сенате США прошли слушания, на которых обсуждались кандидатуры трех, пожалуй, наиболее противоречивых кандидатов на высокие посты в кабинете Дональда Трампа: антипрививочника Роберта Кеннеди-младшего — на должность главы Минздрава, экс-конгрессвумен Тулси Габбард, якобы симпатизирующей России,— в Национальную разведку, и критика разведслужб и борца с конспирологическим «глубинным государством» Кэша Патела — на пост главы ФБР.