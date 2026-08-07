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Журнал «Профиль»

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Объем параллельного импорта в Россию в первом полугодии сократился на 23%

Объем параллельного импорта в Россию в первом полугодии сократился на 23%

В рамках механизма параллельного импорта в январе – июне было ввезено товаров на $10,6 млрд, сообщил журналистам 7 августа 2026 года, в пятницу, заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

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