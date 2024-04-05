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Вот и всё - Армения бросает России открытый вызов. Сегодня Пашинян начнет опасную игру из которой его вынесут вперед ногами

Вот и всё - Армения бросает России открытый вызов. Сегодня Пашинян начнет опасную игру из которой его вынесут вперед ногами

Интересная жизнь с Vera Star 5 апреля в Брюсселе состоится встреча премьера Армении Никола Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен которая окончательно превратит некогда дружественную Армению в "недружественную" для России страну.

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Комментарии
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Vladimir Tolstyh
Хохлы кончаются, нужны новые дрова... Пашинян армянский Зеленский.
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14 мин.
Natalija Osminina
Их на Украину не бросят.
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13 мин.
Алексей Сафронов
...к сожалению и предыдущие &quot;пашиняны&quot;, с не менее пагубным старанием и упорством разоряли и опускали Армению.
Ответить
2 мин.

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