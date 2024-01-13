3 ритмические игры для детей

Мисоля, Тоша и Тутуча расскажут, как развить чувство ритма! 123RF/legion-media.ru Есть много способов попрактиковаться и развить внутреннее чувство устойчивого ритма, самый простой (и, возможно, самый эффективный) — превратить это в игру.
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