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3 ритмические игры для детей

3 ритмические игры для детей

Мисоля, Тоша и Тутуча расскажут, как развить чувство ритма! 123RF/legion-media.ru Есть много способов попрактиковаться и развить внутреннее чувство устойчивого ритма, самый простой (и, возможно, самый эффективный) — превратить это в игру.

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