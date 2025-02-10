Президент Нобоа вышел во второй тур выборов в Эквадоре

На президентских выборах в Эквадоре состоится второй тур. Об этом сообщает РИА Новости. После обработки свыше 12% избирательных бюллетеней стало известно, что за действующего главу государства Даниэля Нобоа проголосовали 46,79% граждан.
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