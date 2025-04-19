Axios: угрозы США выйти из переговоров по Украине адресованы Киеву

Власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные "переговоры ради переговоров" по поводу прекращения конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
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