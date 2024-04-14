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Гидрологи заметили, что уровень водохранилища у Орска не понизили перед паводком

Гидрологи заметили, что уровень водохранилища у Орска не понизили перед паводком

Оператор Ириклинского водохранилища рядом с Орском не понизил уровень воды, хотя в марте Гидрометцентр спрогнозировал максимальные уровни весеннего половодья на реке Урал, сообщили опрошенные РБК гидрологи.

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Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
судить и вешать уродов из пятой колонны !и пока этого не будет  то мразь будет гадить везде
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