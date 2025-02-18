Намаз прямо в цирке Никулина, «группа поддержки» наблюдает за реакцией общества

Avia.pro - СМИ Когда на видео оказывается мусульманин, молящийся в фойе Цирка Никулина, в центре Москвы, можно ли считать это случайностью? Или это давно спланированная акция, цель которой, кроме религиозной практики, является гораздо более глубокой - провокацией? Однозначного ответа не будет, но видео вопросов оставил много.