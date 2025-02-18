Намаз прямо в цирке Никулина, «группа поддержки» наблюдает за реакцией общества

Avia.pro - СМИ Когда на видео оказывается мусульманин, молящийся в фойе Цирка Никулина, в центре Москвы, можно ли считать это случайностью? Или это давно спланированная акция, цель которой, кроме религиозной практики, является гораздо более глубокой - провокацией? Однозначного ответа не будет, но видео вопросов оставил много.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В России должно остаться 120 тысяч азербайджанцев: На удар Баку отвечаем арифметически
- "По азербайджанским диаспорам решение принято?": Живов считает, что будет так же, как было с грузинами
- «Прощай, Россия. Нас ждут в Евросоюзе. Мы очень ценны для них»: в Армении заявили, что вот-вот вступят в ЕС, но есть нюанс
Свежие комментарии