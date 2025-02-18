Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Намаз прямо в цирке Никулина, «группа поддержки» наблюдает за реакцией общества

Намаз прямо в цирке Никулина, «группа поддержки» наблюдает за реакцией общества

Avia.pro - СМИ Когда на видео оказывается мусульманин, молящийся в фойе Цирка Никулина, в центре Москвы, можно ли считать это случайностью? Или это давно спланированная акция, цель которой, кроме религиозной практики, является гораздо более глубокой - провокацией? Однозначного ответа не будет, но видео вопросов оставил много.

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Комментарии
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ЕР
Елена Русская
Ни разу не видела, чтобы кто то просто сделал замечание на такие провокации, все молчат. Сейчас можно делать все, что угодно, промолчат.
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6 час.
Т
Тамара
Потому что наша власть - колониальная, она против своего народа.
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6 час.
Александр Попов
На КОЛ смазанным САЛОМ.
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3 час.
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