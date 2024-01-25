Специалист Комагина посоветовала следить за условиями содержания животных в приютах

Юрист, президент благотворительного фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина в беседе с RT прокомментировала предложение о введении полного запрета на содержание в многоквартирных домах хищных животных и ужесточении наказания за организацию квартирных «приютов» и «питомников».
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