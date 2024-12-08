В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции и представители Общественного совета провели профилактические мероприятие со школьниками

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
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