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В Бобруйске юрлицо привлекли к ответственности за дачу взятки с целью незаконного захоронения отходов.

В Бобруйске юрлицо привлекли к ответственности за дачу взятки с целью незаконного захоронения отходов.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске суд привлек к административной ответственности юридическое лицо за дачу взятки в его интересах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

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