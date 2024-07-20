В Бобруйске юрлицо привлекли к ответственности за дачу взятки с целью незаконного захоронения отходов.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске суд привлек к административной ответственности юридическое лицо за дачу взятки в его интересах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии