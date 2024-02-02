Флагманский центр экстренной помощи Боткинской больницы и три поликлиники внесены в ЕГРН

С начала текущего года Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о четырех медицинских объектах в Северном, Северо-Восточном, Южном и Западном административных округах столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии