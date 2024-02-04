Добрый Мир
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Добрый Мир

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Во Франции не находят места: Русская армия уже в Африке

Во Франции не находят места: Русская армия уже в Африке

6,2K прочитали Москва пришла в Африку всерьез и надолго. Или правильнее сказать вернулась? Не совсем, так как сейчас Россия занимает те зоны влияния, которые долгое время считала своей заморской вотчиной Франция.

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