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Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность более 120 мероприятий за неделю

Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность более 120 мероприятий за неделю

Сотрудники Росгвардии Московской области обеспечили безопасность свыше 120 мероприятий за неделю. Всего за это время экипажи вневедомственной охраны совершили более 2,3 тысячи выездов по сигналу «Тревога».

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