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Военные новости ★ спецоперация

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«Тупоголовыми и остроголовыми»: обстрел бронированных карточек в 1955 году

«Тупоголовыми и остроголовыми»: обстрел бронированных карточек в 1955 году

Фото из отчета «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122-мм и 100-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10»Броня 52С для последнего тяжелого танкаВ советские времена разработку танков курировал ВНИИ-100 Министерства транспортного машиностроения или «ВНИИТрансмаш».

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