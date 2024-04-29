«Тупоголовыми и остроголовыми»: обстрел бронированных карточек в 1955 году

Фото из отчета «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122-мм и 100-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10»Броня 52С для последнего тяжелого танкаВ советские времена разработку танков курировал ВНИИ-100 Министерства транспортного машиностроения или «ВНИИТрансмаш».