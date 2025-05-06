Стало известно количество дронов, сбитых над Курской областью ночью

Сложнее всего пришлось в минувшую ночь Брянскому региону и Воронежскому - 32 и 22 сбитых БПЛА. Будьте бдительны! Не подходите к обломкам беспилотников! Это может быть крайне опасно!За минувшую ночь в России сбили 105 дронов ВСУ самолетного типа.