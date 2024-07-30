Вчера на юге Астраханской области огнеборцам пришлось ликвидировать серию ландшафтных пожаров

Во всех случаях версия их возникновения – неосторожное обращение с огнем. Вчера спасательным подразделениям МЧС и ГКУ «Волгаспас» пришлось выезжать на целую серию ландшафтных пожаров, возникших на юге Астраханской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии