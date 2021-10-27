Театр абсурда

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Чем так обидели его участники Великой Отечественной войны, какое место они ему прищемили, отчего он так огорчается?

Чем так обидели его участники Великой Отечественной войны, какое место они ему прищемили, отчего он так огорчается?

автор - Дилетант о политике Леня Волков переживает из-за нового закона Леня Волков сошел с ума.

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Афонин Андрей
А где видно, что Волков русский? Всмотритесь в его благолепное личико!
Евгений Гоголев
Лёню в детстве обижали, ваты сладкой не давали.
ПавелЗзаварзин
Ещё живы участники ВОВ, живы и чтят память погибших браться, сестры, дети и внуки... все мы всегда будем чтить 27 млн погибших воинов. А эту мразь - Лёню Волкова, нужно гнать из России поганой метлой. Сволочь!

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