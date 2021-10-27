Чем так обидели его участники Великой Отечественной войны, какое место они ему прищемили, отчего он так огорчается?

Театр абсурдаПолитикаЧем так обидели его участники Великой Отечественной войны, какое место они ему прищемили, отчего он так огорчается? автор - Дилетант о политике Леня Волков переживает из-за нового закона Леня Волков сошел с ума.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАААфонин АндрейА где видно, что Волков русский? Всмотритесь в его благолепное личико!Евгений ГоголевЛёню в детстве обижали, ваты сладкой не давали.ПавелЗзаварзинЕщё живы участники ВОВ, живы и чтят память погибших браться, сестры, дети и внуки... все мы всегда будем чтить 27 млн погибших воинов. А эту мразь - Лёню Волкова, нужно гнать из России поганой метлой. Сволочь!Комментировать
Свежие комментарии