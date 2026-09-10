В Казани прошли межведомственные антитеррористические учения

В Казани прошли учения по пресечению теракта и задержанию его организаторов. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, учения проводились совместно с ГУ МЧС России по РТ, Управлением Росгвардии по РТ, МВД по РТ и Республиканским центром медицины катастроф на одном из заводов города.