Неделя моды в Париже: Алеся Кафельникова на показах Vivienne Westwood и Georges Hobeika

26-летняя Алеся Кафельникова после перерыва в карьере вернулась на подиум и активно работает. Сейчас дочь знаменитого российского теннисиста покоряет Неделю моды в Париже: 8 марта она прошлась по подиуму сразу на двух показах.
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