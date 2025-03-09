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Неделя моды в Париже: Алеся Кафельникова на показах Vivienne Westwood и Georges Hobeika

Неделя моды в Париже: Алеся Кафельникова на показах Vivienne Westwood и Georges Hobeika

26-летняя Алеся Кафельникова после перерыва в карьере вернулась на подиум и активно работает. Сейчас дочь знаменитого российского теннисиста покоряет Неделю моды в Париже: 8 марта она прошлась по подиуму сразу на двух показах.

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