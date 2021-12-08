Коронавирус на Кубани на 9 декабря: Сочи вышел из числа городов-антилидеров по числу заболевших

У Краснодара по-прежнему пальма первенства по числу заболевших людей в регионе – 296. У остальных городов в пятерке статистика с большим отрывом: в Новороссийске – 50 больных, в Тимашевском районе - 49, в Брюховецком – 24, в Кореновском районе 23.